Nuove accuse di revenge porn nei confronti di Maripan. Il difensore del Torino: "Nego categoricamente"

Nuova azione giudiziaria nei confronti di Guillermo Maripán. Lo rende noto lo stesso difensore del Torino, e capitano del Cile, che dopo essere stato accusato dell’ex fidanzata, l’influencer Carmen Castillo, di aver diffuso loro video intimi, è stato denunciato da un’altra donna, con cui avrebbe avuto una relazione, la quale afferma - in un post riportato dalla stessa Castillo - che il calciatore "ha influito» negativamente «sulla mia stabilità fisica, psicologica, emozionale, digitale ed economica».

Fatti «privi di veridicità», per il calciatore che, in una nota diffusa sul suo profilo Instagram, nega «categoricamente» quanto gli viene attribuito. E sottolinea che utilizzare i social network «per denigrare gli altri è una pratica inaccettabile che non dovrebbe trovare spazio nel nostro ambiente». Escluso dalla formazione titolare nel difficile avvio di stagione del Torino, nella lunga nota postata sui social Maripan sottolinea di essere concentrato sulla sua «famiglia, sulla mia gente, sulla mia nazionale e sul mio club, con tutta l’energia e l'entusiasmo di sempre». Per l’esperto giocatore cileno questa nuova azione giudiziaria nei suoi confronti «costituisce parte di una manovra chiaramente estorsiva e palesemente diffamatoria" da parte di Carmen Castillo che, secondo Maripan, si sarebbe detta disposta a ritirare la querela «in cambio del pagamento di una somma milionaria che supera i 300 milioni di pesos», ovvero quasi 300 mila euro. «Rifiuto categoricamente questo tipo di pratiche, che costituiscono un abuso del sistema giudiziario e una forma illegittima di pressione, ribadendo il mio impegno con la trasparenza e con l’accertamento della verità attraverso le vie legali corrispondenti».