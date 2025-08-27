Salva i due figli in difficoltà nel lago e non riemerge: terzo giorno di ricerche del 55enne Sergio Corsano a Como

Sono ancora senza esito le ricerche, giunte al terzo giorno, del turista tedesco di origini italiane, Sergio Corsano, di 55 anni, scomparso lunedì pomeriggio nelle acque del lago di Como, sul versante della provincia di Lecco, dopo essersi tuffato in acqua per salvare i due figli in difficoltà a causa delle correnti. L’uomo con la famiglia aveva affittato un’imbarcazione nella zona di Dongo spingendosi poi fino al largo di Dorio, dove si è buttato in acqua senza più riemergere. E’ stata la moglie a lanciare l’allarme e da quel momento le ricerche - anche con decine di volontari - sono state estese a tutto il settore nord del lago con imbarcazioni, sommozzatori ed elicotteri. Le battute saranno interrotte solo se la situazione meteo, come indicano le previsioni in particolare per domani, peggiorerà.