Violenza sessuale al Foro Italico di Palermo: arrestato un 24enne per l'aggressione di Ferragosto ad una studentessa

Ferragosto da incubo per una studentessa straniera, aggredita nella notte al Foro Italico da un uomo che ha cercato di violentarla: i carabinieri hanno fermato un somalo di 24 anni, noto alle forze dell’ordine e accusato di violenza sessuale e lesioni personali. La giovane era in città per un programma di scambio culturale. L’aggressore, dopo un rifiuto di lei, le ha strappato i vestiti e l’ha colpita. Lei, nonostante graffi, morsi ed ecchimosi, è riuscita a divincolarsi e a fuggire, chiedendo aiuto a un gruppo di passanti che l’hanno immediatamente soccorsa: ha subito fornito una descrizione dettagliata dell’uomo, che si era nascosto tra gli scogli. A questo punto, alcuni cittadini si sono attivati per rintracciarlo, ma ogni tentativo di bloccarlo - prima dell’arrivo dei carabinieri - è stato inutile a causa delle minacce del 24enne, che sosteneva di essere armato di coltello. All’arrivo dei militari, i testimoni hanno fornito preziose indicazioni sull'identità e sulle abitudini dell’uomo, noto frequentatore dell’area: grazie alla segnalazione di uno di loro, che aveva visto l’aggressore nascondersi dietro alcune cabine elettriche, i carabinieri sono riusciti a individuarlo e a fermarlo. E’ stata la procura della Repubblica del capoluogo siciliano a proporre al gip del Tribunale di Palermo, una misura cautelare, che ha portato alla convalida del fermo e all’applicazione a carico del 24enne della custodia cautelare in carcere.