Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Arrestato un 19enne di Bagheria per la brutale aggressione di gruppo ad un venditore ambulante nel Palermitano

Arrestato un 19enne di Bagheria per la brutale aggressione di gruppo ad un venditore ambulante nel Palermitano

di

I carabinieri di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza d'arresto ai domiciliari, con l'obbligo dell’uso del braccialetto elettronico nei confronti di un 19enne di Bagheria per rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso nei confronti di un venditore ambulante disabile di origini straniere rapinato e picchiato lo scorso marzo a Trabia. Al centro dell’inchiesta, la brutale aggressione subita dall’uomo da parte di una «gang» di cinque ragazzi. La vittima, già affetta da disabilità, è stata picchiata con calci e pugni al volto riportando la frattura del setto nasale e la perdita di un dente. Decisiva per la ricostruzione delle fasi dell’aggressione è stata l’analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza a Trabia, che hanno consentito l'individuazione e l’identificazione del giovane indagato. I militari di Termini Imerese e della stazione di Trabia, dopo la rapina, fecero una colletta e regalarono un cellulare al commerciante, visto che il suo gli era stato rubato, per consentirgli di comunicare con i propri familiari rimasti nel suo Paese d’origine.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province