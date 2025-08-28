Arrestato un 19enne di Bagheria per la brutale aggressione di gruppo ad un venditore ambulante nel Palermitano

I carabinieri di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza d'arresto ai domiciliari, con l'obbligo dell’uso del braccialetto elettronico nei confronti di un 19enne di Bagheria per rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso nei confronti di un venditore ambulante disabile di origini straniere rapinato e picchiato lo scorso marzo a Trabia. Al centro dell’inchiesta, la brutale aggressione subita dall’uomo da parte di una «gang» di cinque ragazzi. La vittima, già affetta da disabilità, è stata picchiata con calci e pugni al volto riportando la frattura del setto nasale e la perdita di un dente. Decisiva per la ricostruzione delle fasi dell’aggressione è stata l’analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza a Trabia, che hanno consentito l'individuazione e l’identificazione del giovane indagato. I militari di Termini Imerese e della stazione di Trabia, dopo la rapina, fecero una colletta e regalarono un cellulare al commerciante, visto che il suo gli era stato rubato, per consentirgli di comunicare con i propri familiari rimasti nel suo Paese d’origine.