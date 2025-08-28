Auto finisce nel Po nel Mantovano, morti due anziani: Rubens Grandi e Marisa Aldrighi vivevano insieme, erano entrambi vedovi

Sono morti i due passeggeri dell’auto finita nel Po per cause ancora da accertare intorno alle 9 e 30 di stamattina a San Benedetto Po, nel Mantovano. Si chiamavano Rubens Grandi, 78 anni, e Marisa Aldrighi, 78 anni. A lanciare l’allarme, spiegano i vigili del Fuoco, era stato l’autista di un mezzo pesante, che ha assistito alla scena.

Dalle prime indagini dei carabinieri e della polizia locale di San Benedetto Po, l’uomo ha perso il controllo della Fiat Panda, forse a causa di un malore, non essendo state trovate tracce di frenate sull'asfalto, tra l’altro asciutto. Entrambi vedovi, l’uomo e la donna abitavano insieme a Borgo Mantovano.

I sommozzatori sono riusciti a raggiungere la Fiat Panda e a tirare fuori dall’abitacolo due persone prive di vita. Sono attualmente in corso le operazioni di recupero dell’auto. Le operazioni dei Vigili del Fuoco del Comando di Mantova sono state svolte con squadre ordinarie e soccorritori acquatici, supportati da un elicottero del Reparto Volo Emilia Romagna e dal nucleo sommozzatori Lombardia giunti da Milano.