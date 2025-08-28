Cade dalla barca e muore risucchiato dall'elica del motore: tragedia ad Ancona

Un uomo di 62 anni di Ancona è morto questo pomeriggio mentre navigava al largo della città capoluogo, in compagnia di altre persone, su una barca a vela.

Da quanto si è appreso, l’uomo è stato colpito improvvisamente dal boma dell’albero della vela ed è caduto in mare, dove è stato risucchiato dall’elica del motore dell’imbarcazione, in quel momento in azione. Il figlio è stato il primo a intervenire per prestare soccorso, ma non è riuscito a salvargli la vita. IL sessantaduenne, stando ai primi accertamenti, è morto sul colpo per le gravi le ferite riportate.

La capitaneria di porto ha riportato il natante in porto, dove un’ambulanza ha trasferito in ospedale il figlio della vittima, in forte stato di shock.