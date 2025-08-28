Etna, rischio imminente di fontane di lava: chiuse le aree oltre i 2.500 metri

Sull'Etna, in base ai segnali rilevati dall’Ingv di Catania, c'è «un’alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava» per questo il livello dall’allerta passa a F1 del sistema Etnas che vieta l’accesso alle zone sommitali del vulcano. Lo scrive su Facebook il dipartimento regionale della Protezione civile.
Il meccanismo scatta dopo che un software basato su alcuni parametri segnalano all’Ingv che si iniziano a superare le soglie di allerta. Il sistema invia, in maniera automatica, un messaggio alla Protezione civile regionale che, con il sistema Etnas, avvisa le autorità locali in modo da chiudere gli accessi dei turisti alle aree del vulcano al di sopra dei 2.500 metri di quota.
Caricamento commenti
Commenta la notizia