Incidente mortale nel Ragusano: la soccorritrice del 118 Roberta Occhipinti perde la vita nello schianto tra due auto

Schianto mortale nella tarda serata di ieri sulla strada che conduce da Marina di Ragusa a Santa Croce in contrada Biddemi, alle porte di Santa Croce Camerina. Nella collisione tra due autovetture, è deceduta una donna; si tratta di Roberta Occhipinti, una soccorritrice del 118 originaria di Modica.

Il cordoglio nella notte, di Riccardo Castro, presidente del Seus 118 Sicilia «E' una triste notte quella che accompagna la conclusione di questo 27 agosto 2025. Con immensa tristezza e profondo sgomento, piangiamo la tragica prematura scomparsa di un autista soccorritore della Seus 118 Sicilia. Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio. Stava tornando a casa, dopo aver dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità, a chi aveva bisogno. Ma il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto. Roberta non era solo una professionista seria e preparata. Era un’anima generosa, era una mia splendida operatrice di un servizio molto delicato, era una mia «ragazza» della famiglia Seus. Le parole, sembrano vuote davanti a un dolore così profondo. Ma occorre ricordare anche in questi momenti il grande valore di questi ragazzi della Seus 118 Sicilia. Roberta ha lasciato questo mondo terreno dopo avere speso le sue ultime ore a servizio di tutta la comunità. Roberta era una di noi. E continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore. Grazie Roberta, ti vorremo sempre bene e ti porteremo nel nostro cuore. Condoglianze da parte mia ed in rappresentanza di tutta la Seus 118 Sicilia alla famiglia, ai suoi affetti più cari e ai colleghi che l’hanno apprezzata per il suo enorme spirito di abnegazione».

La donna era stata trasferita all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ma i soccorsi non hanno purtroppo dato gli esiti sperati. Ferito anche il conducente dell’altra autovettura un 55enne originario della Tunisia, che viaggiava con moglie e figlio. E’ stato trasferito all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Le sue condizioni non sarebbero gravi.