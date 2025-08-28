Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Lascia la Mercedes in divieto di sosta in zona aeroporto e colleziona... quindici multe. Ecco quanto dovrà pagare

Lascia la Mercedes in divieto di sosta in zona aeroporto e colleziona... quindici multe. Ecco quanto dovrà pagare

Da settimane una Mercedes resta in divieto di sosta nel parcheggio dell’Oriocenter di Orio al Serio, vicino all’aeroporto di Bergamo. Sul parabrezza si sono accumulate oltre quindici contravvenzioni: secondo il Codice della Strada ogni 24 ore può scattare una nuova multa da 29,40 euro (se pagata entro cinque giorni) o 42 euro. Il proprietario, probabilmente un viaggiatore che ha lasciato l’auto per evitare i costi dei parcheggi aeroportuali, rischia un esborso tra 567 e 630 euro. L’area era già segnalata con cartelli di divieto di sosta, ma in questo caso non hanno fermato l’abuso.
