Nuova missione a Gaza per la Global Sumud Flotilla, partirà da Augusta il 4 settembre

La Global Sumud Flotilla farà tappa nel porto di Catania e poi in quello di Augusta, da dove il 4 settembre partirà la missione per Gaza, alla quale si uniranno altre imbarcazioni provenienti dalla Spagna e dalla Tunisia. «Sostenere con aiuti concreti lo stremato popolo palestinese e al contempo mobilitarsi perché il governo italiano si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale», afferma la Cgil, che sta procedendo alla raccolta di generi di prima necessità. Il 3 settembre a Catania e Siracusa si terranno iniziative pubbliche con la partecipazione di attivisti e artisti, mentre nella piazza Federico II di Catania e alla Marina di Siracusa è già attiva la raccolta di generi di prima necessità. «La gravità della situazione- dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, richiede un’ampia mobilitazione. Per questo invitiamo tutti ad aderire sia alla raccolta di aiuti per la popolazione di Gaza, ma anche alle iniziative di piazza del 6 settembre . Lo sdegno deve assumere volto e forma concreta attraverso una grande partecipazione democratica per fermare quello che l’esercito israeliano sta facendo a Gaza e in Cisgiordania. Non basta- sottolinea Mannino- dirsi contro, non opporsi è di fatto accettare la strage di bambini, di operatori umanitari, di giornalisti e di un intero popolo .Il governo italiano deve prendere una posizione netta- aggiunge- il segretario della Cgil regionale-, va interrotta la consegna di armi ad Israele, occorre garantire l’ingresso di aiuti umanitari, il rilascio degli ostaggi, interrompere ogni commercio con gli insediamenti illegali, riconoscere lo Stato di Palestina. Questa è una vicenda - afferma Mannino- che chiama in causa tutti: sarebbe indegno e disumano non opporsi o anche fare semplicemente da spettatori, per questo siamo in campo, anche con iniziative in collaborazione con le Ong e con il Ciss di Palermo, e per questo chiediamo a tutti di mobilitarsi».