Nuove tensioni tra Mulè e Schifani agitano Forza Italia in Sicilia

Un film su Biagio Conte che rischiava di non vedere la luce in Sicilia, la sua terra, si è trasformato in un caso politico rovente.

A incendiare il dibattito è stato il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè (Forza Italia) che, con un post durissimo sui social, ha puntato il dito contro la Regione per il mancato sostegno economico alla pellicola prodotta da Gloria Giorgianni.

«Io ricordo le dichiarazioni e i proclami su Biagio Conte. In vita e dopo la morte. Poi però non si trovano in Sicilia, nella Sicilia di Biagio Conte, quattro spiccioli dal bilancio della Regione per aiutare a realizzare nella sua terra un film che racconta la sua storia. Ma davvero la Regione che spende e spande per festini e carnevali non è stata capace di trovare la strada per assicurare il suo contributo? Per finanziarlo non era possibile aggirare le pastoie dell’aula dell’assemblea con una semplicissima delibera di giunta, utilizzando il fondo di riserva e poi con calma fare una variazione di bilancio?».

