Scoppia incendio in centro a Firenze, turisti in fuga calandosi con le lenzuola. Undici in ospedale, tra loro anche 3 bambini

Tanta paura questa notte in borgo San Lorenzo, nel cuore del centro storico di Firenze, dove è divampato un ampio incendio in un condominio che ha coinvolto due ristoranti e una serie di appartamenti adibiti a Bed & breakfast con alcuni ospiti che per fuggire al fumo e alla fiamme che stavano entrando nelle loro stanze si sono calati in una corte interna utilizzando delle lenzuola legate. In totale undici persone sono state portate al pronto soccorso per accertamenti.

Tra loro anche tre bambini: trasportati all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer sono stati subito dimessi. Poco dopo la mezzanotte dal Borgo che collega le centralissime piazza San Lorenzo e piazza Duomo una nuvola densa di fumo nero si è alzata sulla facciata della storica basilica di San Lorenzo, visibile a distanza. Complesse per i vigili del fuoco le operazioni di spegnimento del rogo a causa della natura della palazzina interessata, un edificio storico che si articola su diversi livelli e con molti disimpegni, che ospita al piano terra due ristoranti e dal primo piano fino all’ultimo appartamenti adibiti all’ospitalità turistica.