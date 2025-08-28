“Se tocca a me è solo satira?”: foto manipolate per ridicolizzare, denuncia anche Vannacci

«Anch’io oggi, come Moretti, Morani e le altre, mi sento colpito nella mia dignità e intimità. Perché senza il mio consenso hanno preso le mie foto, le hanno manipolate per ridicolizzarmi e le hanno diffuse con commenti offensivi e sessisti. Ora, secondo la sinistra, quando tocca a loro è una 'cultura dello stuprò, un attacco alla libertà, alla dignità, alla vita privata. Quando tocca a me, invece, è solo ironia, è satira, è tutto bellissimo. E allora mi chiedo: i diritti valgono sempre, o solo quando fa comodo? Tranquilli: anche io, come loro, denuncerò chi pensa di avere il potere di usare il mio corpo e la mia immagine per deridermi». Lo scrive su Facebook Roberto Vannacci, generale in pensione ed eurodeputato della Lega, postando alcune sue foto ritoccate apparse sul sito Phica.eu, e spesso insieme a Matteo Salvini. E conclude: «Qua non si tratta di semplice ironia ma di 'controllo, di potere, di diritto che qualcuno pensa di esercitare sui nostri corpì. La dignità non può essere a senso unico».