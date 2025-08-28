Si allarga il caso siti: foto rubate e deep fake di Meloni, Schlein, Carfagna, Gelmini, Mussolini e Boschi. Moretti, "Donne come oggetti"

Centinaia di donne si sono scoperte vittime inconsapevoli di questa pesante forma di violenza online con loro foto e video intimi che vengono condivisi senza consenso e diventano oggetto di violenze e abusi. Prima è esploso il caso del gruppo Facebook 'Mia Moglie' in cui uomini condividevano immagini intime delle proprie mogli, fidanzate e partner o di donne ignare per offrirle alla violenza digitale dei 32mila utenti del forum.

Ora è emerso anche il forum Phica.eu dove dal 2005 sono state pubblicate foto rubate dal vivo, dai social o dalla tv. Tra gli scatti più diffusi di personaggi politici ci sono quelli al mare, come nel caso della premier Giorgia Meloni mentre riposa o si spalma la crema, ma ci sono anche immagini di Elly Schlein, un deep fake in cui la senatrice Mariastella Gelmini si mostra con un seno di fuori, di Maria Elena Boschi, Alessandra Mussolini. Anche diverse attrici e influencer hanno denunciato di aver trovato loro foto sul forum.