Si allarga il caso siti: foto rubate e deep fake di Meloni, Schlein, Carfagna, Gelmini, Mussolini e Boschi. Moretti, "Donne come oggetti"

Centinaia di donne si sono scoperte vittime inconsapevoli di questa pesante forma di violenza online con loro foto e video intimi che vengono condivisi senza consenso e diventano oggetto di violenze e abusi. Prima è esploso il caso del gruppo Facebook 'Mia Moglie' in cui uomini condividevano immagini intime delle proprie mogli, fidanzate e partner o di donne ignare per offrirle alla violenza digitale dei 32mila utenti del forum.
Ora è emerso anche il forum Phica.eu dove dal 2005 sono state pubblicate foto rubate dal vivo, dai social o dalla tv. Tra gli scatti più diffusi di personaggi politici ci sono quelli al mare, come nel caso della premier Giorgia Meloni mentre riposa o si spalma la crema, ma ci sono anche immagini di Elly Schlein, un deep fake in cui la senatrice Mariastella Gelmini si mostra con un seno di fuori, di Maria Elena Boschi, Alessandra Mussolini. Anche diverse attrici e influencer hanno denunciato di aver trovato loro foto sul forum.
«Bisogna che chi ha una maggiore visibilità e maggiori responsabilità, come nel mio caso, si faccia promotore di battaglie in difesa dei diritti e, aggiungo, in difesa della sicurezza delle donne: violenza porta violenza": l’eurodeputata del Partito democratico, Alessandra Moretti, ha spiegato così in un’intervista al Corriere della Sera la sua scelta di denunciare apertamente la pubblicazione di sue immagini sul sito web Phica.eu che raccoglie da anni foto hard e intime di donne inconsapevoli, scattate di nascosto o prese dai social e dalla tv. Sul sito sono comparse anche foto di due sue colleghe dem, l’ex deputata Alessia Morani e la consigliera Valeria Campagna.
«Il dilagare di questi siti pornografici dove le donne vengono utilizzate come merce di scambio evidenzia una grave e pericolosa regressione sul terreno della cultura del rispetto della persona», ha denunciato l’eurodeputata del Pd. «Vanno chiusi e vietati questi tipi di siti che istigano allo stupro e alla violenza», ha aggiunto Moretti, «invito tutte e tutti a denunciare, abbiamo avuto vari esempi di come le donne siano esposte e trattate come merce di scambio, dal gruppo 'Mia moglie' in poi, ma proprio perché può accadere a tutte noi e soprattutto alle più giovani».
Alla Polizia Postale sono arrivate quasi 3mila segnalazioni sul gruppo 'Mia moglie' e diverse centinaia su una decina di altri gruppi analoghi. Le indagini vanno avanti in attesa che Meta fornisca alla procura tutti i dati sugli utenti del gruppo 'Mia Moglie'. Poi ci vorranno le querele,
Il Codacons Donna ha attivato un servizio dedicato di consulenza legale e supporto psicologico rivolto a tutte le donne vittime di violazioni della propria dignità e della propria privacy.
