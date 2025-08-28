Siracusa, bloccati due scafisti dopo lo sbarco di Portopalo

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Agenti della squadra mobile della questura di Siracusa hanno fermato due presunti scafisti che erano alla guida di un’imbarcazione, salpata dalle spiagge libiche di Misuraca con a bordo 69 migranti, e sbarcata, in maniera autonoma, il 26 agosto scorso vicino a uno stabilimento balneare di Portopalo di Capopassero. Sono due egiziani di 21 e 35 anni. Le indagini hanno permesso di individuare il comandante e il suo aiutante che si alternavano alla guida e alla gestione delle apparecchiature elettroniche a disposizione, tra cui un Gps e un telefono satellitare, consegnati alla partenza dai libici. Il racconto dei migranti alla polizia ha fatto emergere la scarsa disponibilità di cibo e acqua durante tutta la lunga traversata.

