Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Taranto, perseguita l'ex compagna e la ferisce con un coltello di cucina: arrestato un 35enne

Taranto, perseguita l'ex compagna e la ferisce con un coltello di cucina: arrestato un 35enne

di

I carabinieri di Maruggio (Taranto) hanno arrestato un 35enne con l’accusa di reiterati maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Di recente avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina, ferendola. L'uomo, originario dell’Europa dell’est, è stato portato in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Taranto, su richiesta della locale Procura. Le indagini hanno portato alla luce una lunga serie di episodi di violenze fisiche e psicologiche, tra cui minacce, aggressioni e intimidazioni, che avrebbero causato nella vittima uno stato di ansia e paura costanti.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province