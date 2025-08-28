Tentano di fare entrare cellulari in carcere con un drone: 3 giovani bloccati e denunciati a Catania

La Polizia di Stato ha denunciato tre persone, un 21enne e un 18enne di Paternò e un 17 enne di Catania che, nei giorni scorsi, hanno tentato di introdurre nel carcere alcuni cellulari, attraverso l’utilizzo di un drone.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, hanno notato i tre ragazzi a bordo di un’auto nelle vie del centro cittadino.

Insospettiti per l’atteggiamento dei tre alla vista della pattuglia, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione e ad un accurato controllo. Non essendo della zona, per giustificare la loro presenza, uno dei giovani ha raccontato che erano fermati per fumare una sigaretta.

La giustificazione, ovviamente, non ha convinto gli agenti che, a quel punto, hanno ritenuto opportuno approfondire gli accertamenti procedendo alla perquisizione dell’automobile. Il controllo del veicolo ha consentito di individuare la presenza di un drone, posizionato nel sedile posteriore.