Bimbo di 2 anni annegato nella piscina di casa a Comiso: disposta l'autopsia

Sarà eseguita il 1 settembre l'autopsia sul bimbo di due anni annegato il 21 agosto scorso nella piscina della casa di villeggiatura della famiglia nel Ragusano. Il sostituto procuratore Santo Fornasier ha conferito l'incarico a due medici legali catanesi, Giuseppe Ragazzi e Andreana Nicoletta Maglitto. Come atto dovuto dono stati indagati i presenti in casa al momento della tragedia.I funerali del bambino saranno celebrati mercoledì mattina nella basilica dell’Annunziata di Comiso.

