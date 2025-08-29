Braccio di ferro Schifani-Salvini FdI al governatore: no al ricorso per la nomina di Annalisa Tardino

Mentre aumentano i malumori sul versante siciliano di Forza Italia, sull’asse Palermo-Roma resta il gelo tra il presidente della Regione Schifani e il ministro Salvini per la nomina di Annalisa Tardino a commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, imposta dal leader della Lega. E così, mentre si avvicina la data dell’udienza al Tar sul ricorso presentato da Palazzo d’Orleans, c’è chi in queste ore prova a fare da paciere, dicendosi «disponibile a pagare una cena» ai due protagonisti della vicenda, il governatore e il vicepremier, «per farli incontrare, scelgano loro se nella Capitale o nel capoluogo», e rasserenare il clima. Parola del deputato meloniano Luca Sbardella, che da commissario regionale di Fratelli d’Italia, nell’Isola si è già allenato a sedare tensioni.

L’invito, però, parte da una premessa: «Visto che il caso coinvolge schieramenti alleati, sarebbe stato meglio non procedere con l’impugnativa davanti al Tribunale amministrativo, ma sciogliere i nodi sedendosi attorno a un tavolo». Insomma, la politica doveva prevalere sulle carte giudiziarie, ma verso quale piatto della bilancia?

