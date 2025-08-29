Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Giorgia Meloni: "Disgustata da siti sessisti, è revenge porn ed è reato"

Giorgia Meloni: "Disgustata da siti sessisti, è revenge porn ed è reato"

di

«Sono disgustata da ciò che è accaduto, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell’intimità dai gestori di questo forum e dai suoi "utenti"». Lo afferma la presidente del consiglio Giorgia Meloni al Corriere della Sera

«E' avvilente constatare - prosegue la premier - che nel 2025 ci sia ancora chi consideri normale e legittimo calpestare la dignità di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di più dietro l’anonimato o una tastiera». Meloni confida quindi «nelle autorità competenti affinchè i responsabili siano individuati nel più breve tempo possibile e sanzionati con la massima fermezza, senza sconti. Nel nostro ordinamento - conclude la premier - la diffusione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati è un reato e si chiama revenge porn».

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province