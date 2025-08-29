Incendio vicino a una case vacanze: fuggi fuggi in spiaggia e decine di evacuati in Salento

Un vasto incendio di macchia mediterranea è in corso tra Torre Chianca e Torre Rinalda, marine di Lecce, all’altezza di Spiaggiabella, e ha aggredito l'area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio lambendo numerose abitazioni e strutture ricettive. Decine di persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate. Sul posto stanno operando in tandem due Canadair decollati da Lamezia Terme con squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco si sono rapidamente propagate. Le stradine che attraversano le marine sono state chiuse al transito.

Il violento incendio ha creato molta preoccupazione tra i bagnanti che hanno abbandonato in tutta fretta la spiaggia. Il rogo si sarebbe sviluppato in un terreno che lambisce la Strada Provinciale 133, a poca distanza da un lido attrezzato. Le fiamme si sono propagate velocemente a causa del vento e hanno raggiunto i terreni vicini, fino quasi a minacciare il Parco regionale di Rauccio. Quando il fumo denso generato dalla combustione di vegetazione e sterpaglie ha raggiunto gli arenili, i bagnanti sono andati via in tutta fretta.