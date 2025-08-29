Sant’Agata di Militello, arrestato 36enne: è accusato di aver palpeggiato una bambina di 11 anni in un negozio

Un uomo di 36 anni, cittadino cinese regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Sant’Agata di Militello con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina di 11 anni.

Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, che ha coordinato le indagini. Per l’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio sarebbe avvenuto all’interno di un emporio del litorale nebroideo, dove il 36enne lavora come dipendente. Approfittando di un momento di distrazione dei genitori, impegnati a fare acquisti nello stesso esercizio commerciale, l’uomo avrebbe seguito la bambina in una zona non coperta dalle telecamere di videosorveglianza e l’avrebbe palpeggiata ripetutamente. In lacrime, la piccola avrebbe poi raccontato l’accaduto ai familiari, che hanno immediatamente sporto denuncia.