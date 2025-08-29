Scuola, l'allarme della Uil: "Oltre 250mila contratti a tempo, è emergenza sociale"

La scuola si presenta al via del nuovo anno con oltre 250mila contratti a tempo determinato, un dato che certifica un’emergenza sociale. Solo tra i docenti i contratti di supplenza hanno raggiunto quota 232 mila, di cui oltre 177 mila su cattedre intere e più di 53 mila su spezzoni orari. Anche per il personale Ata la situazione è critica: quasi un lavoratore su cinque ha un contratto precario.

I numeri arrivano all’ANSA dalla Uil scuola. «L'inizio dell’anno scolastico conferma le difficoltà strutturali del nostro sistema di istruzione. Nonostante i 48.504 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, di cui oltre 13.800 sul sostegno, dai primi dati, da confermare, emerge che le assunzioni non supereranno le 30.000 unità, con una grave carenza nel sostegno, dove su 7.287 posti disponibili nella minicall interprovinciale ne sono stati assegnati solo 1.466, lasciando migliaia di posti scoperti, soprattutto in Lombardia e Piemonte. Paradossale è il blocco delle assunzioni causato dal mancato scorrimento delle graduatorie per gli idonei: se rinuncia un vincitore si scorre la graduatoria; se rinuncia un idoneo, invece, non si procede con lo scorrimento della graduatoria, pur in presenza di posti vacanti residui. Un sistema che penalizza chi è in graduatoria, limita le assunzioni e costringe a ricorrere alle supplenze, compromettendo la continuità didattica. Chiediamo l’eliminazione di questa rigidità per rispondere meglio alle reali necessità delle scuole», sostiene Giuseppe D’Aprile, segretario Uil Scuola. «Come denunciamo da tempo, non si può più sostenere il ricorso continuo alle supplenze. È indispensabile un piano straordinario di immissioni in ruolo, l’utilizzo delle Gps come ulteriore canale per le assunzioni in ruolo, la trasformazione definitiva dell’organico di fatto in organico di diritto e il pieno utilizzo di tutte le graduatorie, compresi gli idonei. Un sistema di reclutamento che genera precariato rende un intero paese precario», conclude il dirigente sindacale.