Tentato suicidio sui binari a Lambrate: salvato in extremis dalla Polizia ferroviaria

Gli agenti della Polizia ferroviaria sono intervenuti per evitare che un uomo si togliesse la vita gettandosi sotto a un treno. Il fatto è accaduto, secondo quanto riferito dalla Questura, domenica scorsa alla stazione di Milano Lambrate dove un35enne spagnolo si era sdraiato sui binari poco prima dell’arrivo di un treno diretto a Verona. A dare l’allarme sono state le urla del ragazzo, che hanno fatto sopraggiungere in pochi istanti gli agenti della Polizia Ferroviaria i quali hanno portato via il ragazzo un minuto prima del passaggio del treno. L’uomo è stato poi accompagnato negli uffici della polizia dove ha raccontato di aver perso da poco il lavoro e di avere trascorso la notte in un locale, tra alcol e smarrimento, per maturare poi la decisione farla finita. I poliziotti lo hanno poi affidato al personale sanitario che lo ha trasferito all’ospedale Niguarda per le cure necessarie.