Auto travolge pedoni vicino a Roma, un morto e un ferito

Incidente stradale mortale ad Ardea, vicino a Roma, dove due pedoni sono stati investiti in via Monti Santa Lucia. Uno dei due è morto sul colpo mentre l’altro è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale.

Sul posto, oltre alla polizia locale di Ardea, i carabinieri di Marina Tor San Lorenzo e i colleghi del Nucleo Radiomobile per il supporto alla viabilità. L’autore del sinistro si è fermato a prestare soccorso. Indagini in corso.