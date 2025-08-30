Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Bimbo di 6 anni scappa da casa e viene investito. Ritrovato in ospedale a Desio

Bimbo di 6 anni scappa da casa e viene investito. Ritrovato in ospedale a Desio

di

Un bambino di sei anni si è allontanato da casa, nel Milanese, salendo su un autobus e finendo nel capoluogo lombardo. Il piccolo - che è stato poi lievemente investito da un’auto riportando qualche escoriazione - è stato rintracciato in un pronto soccorso.

Le sue condizioni sono buone. Il fatto, riferito stamani dai carabinieri, è accaduto ieri mattina quando il bambino, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, è uscito di casa a Novate Milanese ed è salito su un bus della linea 89 scendendo al capolinea, in via Ciccotti a Milano.

Alla fine è stato trovato, in buona salute, all’ospedale di Desio (Monza e Brianza), dove era stato portato da un’ambulanza in quanto vittima del lieve investimento a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Per cercarlo era in corso un’articolata battuta delle forze dell’ordine, anche con l’ausilio di cani molecolari e dell’elicottero dell’Arma.

Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai carabinieri della stazione di Novate Milanese (Milano), che proseguiranno gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province