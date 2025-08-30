Bimbo di 6 anni scappa da casa e viene investito. Ritrovato in ospedale a Desio

Un bambino di sei anni si è allontanato da casa, nel Milanese, salendo su un autobus e finendo nel capoluogo lombardo. Il piccolo - che è stato poi lievemente investito da un’auto riportando qualche escoriazione - è stato rintracciato in un pronto soccorso.

Le sue condizioni sono buone. Il fatto, riferito stamani dai carabinieri, è accaduto ieri mattina quando il bambino, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, è uscito di casa a Novate Milanese ed è salito su un bus della linea 89 scendendo al capolinea, in via Ciccotti a Milano.

Alla fine è stato trovato, in buona salute, all’ospedale di Desio (Monza e Brianza), dove era stato portato da un’ambulanza in quanto vittima del lieve investimento a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Per cercarlo era in corso un’articolata battuta delle forze dell’ordine, anche con l’ausilio di cani molecolari e dell’elicottero dell’Arma.

Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai carabinieri della stazione di Novate Milanese (Milano), che proseguiranno gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.