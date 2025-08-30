Foto hard e ricatti a Tommaso Cocci, candidato di FdI in corsa alle Regionali in Toscana: indaga la Digos

«Se ti candidi ti distruggiamo la vita». Minacce, lettere anonime, adescamenti online e accuse infamanti come l’uso di droga: la campagna elettorale per le Regionali in Toscana accusa un colpo basso a Prato pochi giorni dopo che la candidatura a presidente per il centrodestra di Alessandro Tomasi è stata ufficializzata. La Digos indaga su episodi denunciati da cinque mesi, fatti che hanno preso di mira l'avvocato Tommaso Cocci, 34 anni, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale e "!lanciato" candidato in pectore a consigliere regionale. Cocci ritiene di aver subito una specie di trappola a luci rosse in Rete, con foto intime finite a chi poi lo avrebbe ricattato per obiettivi politici. Nei messaggi, oltre all’intimazione di rinunciare, accuse di pedofilia, droga e di legami con la massoneria. Sarebbe rimasto tutto segreto - questo, in buona sostanza, il ricatto - se lui avesse mollato le cariche e le ambizioni politiche. Ma una seconda lettera, un volantino diffamante, ad aprile, sarebbe stato inviato non solo a Cocci ma, come se fosse una circolare, "per conoscenza", anche ai vertici del partito, al coordinatore organizzativo nazionale di FdI Giovanni Donzelli, alla deputata pratese Chiara La Porta, ai consiglieri comunali FdI Claudio Belgiorno e Cosimo Zecchi.

Lo stesso Cocci, che ha fatto denuncia, non esclude che sia lo spurgo di una rivalità interna al partito in città, l’iniziativa di 'corvì nel partito interessati a tenerlo fuori dalla lista. Alle Regionali, secondo stime, FdI raggiungerebbe un nutrito pacchetto di nove consiglieri pur con la sconfitta della coalizione di centrodestra e quindi ci sono buone probabilità di avere un eletto nel Pratese. «Quella foto purtroppo è vera. Ho fatto una sciocchezza, ma non mi faccio ricattare», ha detto Cocci sull'immagine hard, pronto alle vie legali se verrà lesa la sua reputazione e se verranno diffuse immagini personali. Ha confermato l’adesione da 12 anni alla massoneria, come affiliato a una loggia di cui era segretario e da cui però si è messo "in sonno" a giugno. Su questo è intervenuto il segretario di Prato del Pd Marco Biagioni chiedendo «immediata chiarezza sui rapporti con la massoneria. Non possono esistere fedeltà parallele o appartenenze riservate».