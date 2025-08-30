Il caso del furto a Singapore: Pilato scarica la colpa sulla compagna, Tarantino in silenzio

Una figuraccia mondiale per il nuoto italiano. E se Benedetta Pilato ha voluto ieri commentare quanto successo a Singapore, ancora in silenzio resta l’altra parte in causa, Chiara Tarantino, la quale ha chiuso anche le sue pagine social da ieri e da ore è irrintracciabile per chiunque; tesserata per la guardia di finanza, Tarantino ora rischia provvedimenti da parte del gruppo sportivo di appartenenza. Le due atlete sono state fermate, e successivamente rilasciate, all’aeroporto asiatico per furto al termine della loro vacanza a Bali. L’accusa era quella di aver preso, senza pagare, degli oli essenziali e le prime ricostruzioni video mostrerebbero Tarantino nascondere la refurtiva nella borsa della compagna di squadra a sua insaputa.

Dalla Federnuoto, nel frattempo, bocche cucite, anche se la procura Fin, non appena riprenderà l'attività del procuratore, aprirà un’indagine per accertare con chiarezza quanto successo e affidare poi al tribunale federale eventuali provvedimenti. Con il passare delle ore emergono intanto anche nuovi dettagli e retroscena di quelle ore di paura e tensione, perché insieme alle due azzurre erano presenti anche altre due atlete italiane: Anita Bottazzo e Sofia Morini, la prima addirittura fermata e spogliata dagli agenti in cerca di altra refurtiva della quale però la nuotatrice non era in possesso. Per questo almeno Bottazzo e Morini sono state rilasciate immediatamente, consentendo loro di mettersi in contatto con l’ambasciata d’Italia a Singapore guidata da Dante Brandi. Lo avevano conosciuto durante i Mondiali nello stesso paese e l’ambasciatore, nonostante fosse in ferie, ha coordinato comunque l’intervento del segretario di legazione Fabio Conte, intervenuto per gestire il caso. Fonti della Farnesina, poi, ci tengono a precisare come «non sia stato necessario alcun intervento diretto del ministro Tajani» anche perché la vicenda si è risolta «nel giro di 2-3 ore». Di quanto stava accadendo è stato infatti informato il gabinetto del ministro degli Esteri e la direzione generale italiani all’estero.