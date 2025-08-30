Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Latina, 17enne precipita dal balcone e muore: era stata bocciata

Latina, 17enne precipita dal balcone e muore: era stata bocciata

Respinta per il secondo anno agli esami di riparazione

di

Una ragazza di 17 anni è morta questa notte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essere precipitata nel primo pomeriggio di ieri dal balcone della sua casa al quinto piano. La 17enne era stata trasportata d’urgenza in ambulanza nel nosocomio pontino, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico prima di essere ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime. Nella notte è morta. Sull'episodio indagano gli agenti di polizia della questura del capoluogo pontino, al lavoro per ricostruire l’accaduto. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario, forse collegato alla bocciatura all’esame di riparazione, bocciatura arrivata per il secondo anno consecutivo.

