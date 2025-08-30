Le procure indagano sui siti sessisti, il proprietario sarebbe italiano. Ipotesi di una stretta su server e provider, Bernardini de Pace: "Una class action per chiedere i danni a Facebook"

La procura di Roma è in attesa di una prima informativa da parte della Polizia Postale, che ha già avviato le sue ricerche per risalire a chi gestisce le piattaforme , ma anche per identificare chi postava le foto e gli autori dei commenti sessisti e offensivi. A quel punto i magistrati romani potranno aprire un fascicolo, ma le denunce e gli esposti sono tanti e tali, in tutta Italia, che anche altre Procure si affiancheranno per perseguire queste realtà di internet neanche troppo sommerse. Per questo le fonti che stanno indagando stanno lavorando su una stretta su server e provider con possibili limitazioni su chi fornisce i servizi digitali. L’intento è colpire chi fornisce questi servizi limitandone le attività per evitare nuovi episodi di furto di foto per inserirli in contesti sessisti e offensivi. Il monitoraggio di server e provider è comunque sempre attivo.

A Genova intanto sono già arrivate segnalazioni di donne che si sono riconosciute nel gruppo Facebook 'Mia Moglie', quello da cui è partito lo scandalo. Una attivista del capoluogo ligure, nel giorni scorsi, aveva scovato sulla pagina numerosi concittadini: poliziotti, militari, medici, dirigenti sanitari, avvocati, insegnanti, docenti universitari. Tutti iscritti al gruppo in cui si ci scambiava immagini delle proprie consorti da esporre, senza consenso, agli occhi di estranei. Alcun utenti si erano protetti con l’anonimato ma tanti, che non avevano avuto l'accortezza, con il salire del clamore mediatico si sono affrettati a cancellarsi, pare anche previa richiesta di denaro, episodi che se accertati potrebbero far aprire nuovi fascicoli di indagine.

Da Milano l’avvocata familiarista Annamaria Bernardini de Pace, ha lanciato una class action contro Facebook. Nessuna risposta, finora, da Meta. Secondo il presidente dell’Unione Camere Penali Francesco Petrelli, contattato dall’ANSA, una parte lesa ora può innanzitutto «sperare di ottenere che i gestori eliminino al più presto dai rispettivi siti e social le immagini che costituiscono un danno per la persona offesa, perché questo costituirebbe il minimo ristoro sotto il profilo dell’interruzione delle condotte illecite e dei riflessi di danno». Si tratta comunque di una materia complessa, anche per gli avvocati: «L'irruzione delle tecnologie digitali accompagnata all’uso sempre più massiccio e indiscriminato e semplice e agevole dell’IA pone un problema di conoscenza di quegli strumenti e del danno che un uso libero e sconsiderato di quei mezzi può determinare. La conoscenza da sola non basta per difendersi e difendere. Da quella conoscenza nasce la consapevolezza della inadeguatezza degli strumenti di difesa. E' facile e demagogico dire 'inaspriamo le penè, 'introduciamo un reatò. Credo molto poco in questa materia - aggiunge - all’utilità dello strumento penale repressivo. Soprattutto in questo campo contano sicuramente più l’educazione e la cultura, sia a livello individuale che collettivo, e poi bisognerebbe riflettere, strada in salita, su strumenti di controllo nell’ambito della gestione di questi strumenti, che noi sappiamo costituiscono tuttora nonostante una terra di nessuno».