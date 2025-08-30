Operazione alto impatto a Catania, due arresti e sanzioni

Operazione di controllo straordinario interforze del territorio nella forma "alto impatto" la notte scorsa a Catania. L’attività ha fatto seguito al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 27 agosto scorso in Prefettura, e ha interessato via Ustica e via Capopassero, nel rione San Giovanni Galermo, lo storico quartiere San Cristoforo, piazza Palestro, via del Plebiscito e via della Concordia. Vi hanno partecipato otto equipaggi della polizia, sette dei carabinieri, cinque della guardia di finanza e quattro della polizia locale di Catania. Questo il bilancio dell’operazione per zona controllata, secondo quanto reso noto dalla Prefettura di Catania.

Nella zona di San Giovanni Galermo sono state arrestate due persone per spaccio di droga e sequestrati 700 grammi di marijuana, 80 di grammi hashish e 90 grammi di cocaina, per complessive 170 dosi, e un’arma clandestina. Istituiti sei posti di blocco, controllate 149 persone, 56 dei quali con esito "positivo", 55 autovetture e 18 motoveicoli. Comminate 23 sanzioni per violazioni al codice della strada. Eseguiti tre fermi amministrativi e un sequestro per confisca. Sequestrati 70 grammi circa di sostanza stupefacente a carico di ignoti.