Palermo, ruba una moto e viene fermato in centro: residenti scagliano oggetti sull'auto dei carabinieri

I carabinieri hanno bloccato un giovane, dopo un inseguimento in centro a Palermo, che in pieno giorno aveva rubato una moto Bmw nei pressi del teatro Politeama, dirigendosi verso il quartiere Borgo Vecchio, dove alcuni residenti sono scesi in strada lanciando oggetti contro le gazzelle dei carabinieri che stavano ammanettando il fuggitivo. Giunte altre pattuglie e le volanti della polizia, il ladro è stato bloccato con l’utilizzo del taser e condotto nella caserma del nucleo radiomobile. La sua posizione è ora al vaglio della Procura.