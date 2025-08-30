Sparatoria nel Catanese, due giovani feriti. Si indaga sulla dinamica

Due persone, un 20enne e un 26enne, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta la notte scorsa in una zona di periferia di Paternò, grosso centro agricolo della provincia di Catania. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia, ma senza trovare alcuno. I due feriti, che non sarebbero gravi, si erano recati da soli in due diversi ospedali: uno al Santissimo Salvatore di Paternò, l'altro al Cannizzaro di Catania. Indagini, coordinate dalla Procura di Catania, sono in corso per chiarire dinamica e movente.