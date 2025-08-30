Stretta sui siti sessisti, si muove il Garante della Privacy: "Segnalateli"

Denunciare sempre, segnalare i casi perché si tratta di «fatti gravissimi». Contro i siti sessisti scende in campo il Garante della Privacy, che, ricorda oggi, «ha poteri di intervento immediati. Siamo da tempo in prima linea su questo fronte» a difesa della «dignità, della corretta rappresentazione e della reputazione delle persone», spiega la vicepresidente Ginevra Cerrina Ferroni.

«Noi - dice ancora l'Authority - possiamo muoverci sia d’ufficio, come avevamo fatto avviando una prima istruttoria su Mia Moglie e Phica.eu, sia su segnalazione delle persone coinvolte. Suggerisco di fare sempre il reclamo al Garante». Un’arma in più contro un fenomeno diffuso da anni sulla rete, ma che dopo il doppio scandalo del gruppo Facebook e del sito è salito all’attenzione dell’opinione pubblica con decine di denunce.

Gli inquirenti stanno pensando a una stretta sui server e sui provider, mentre le Procure indagano sulle segnalazioni presentate da chi, a sua insaputa, si è trovata data in pasto a commenti osceni, quando non proprio a minacce di violenze.