Suv "troppo bello" e lo danneggia per invidia, denunciato: dentro c'era il figlio della proprietaria

Suv troppo bello e lussuoso. Nessun legame o conto da regolare con la proprietaria, un’imprenditrice di Villasimius. Ma, per pura invidia per quell'auto così prestigiosa, scende dalla sua vettura, e con la chiave di casa traccia un graffio lungo la fiancata del veicolo.

Non si era però reso conto che all’interno dell’abitacolo ci fosse il figlio della proprietaria. Il giovane è sceso dall’auto ed è riuscito a bloccare l'autore del gesto, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. È successo in via Fermi a Quartu.

L’automobilista «invidioso», un operaio di 64 anni residente a Sinnai, è stato denunciato. I militari dell’Arma hanno raccolto le prime testimonianze e ricostruito l’accaduto. E hanno accertato che il 64enne non conoscesse la proprietaria del Suv: il gesto quindi, sarebbe stato dettato unicamente da invidia nei confronti di un’autovettura così bella. La donna ha formalizzato la denuncia.