Ultraleggero precipita nel Vercellese: muoiono ex pilota dell'Aeronautica e la figlia di 18 anni

Un impatto violento che non ha lasciato scampo a pilota e passeggero. La tragedia questa mattina nelle campagne tra Livorno Ferraris e Lamporo, in provincia di Vercelli: poco dopo mezzogiorno un ultraleggero che stava sorvolando la zona si è schiantato al suolo finendo su un campo di riso, a pochi metri dal canale Cavour, infrastruttura irrigua che porta l’acqua del Po tra le risaie del Vercellese e Novarese.

A bordo del velivolo, decollato dall’aeroporto Palli di Casale Monferrato (Alessandria), un uomo di 49 anni, Massimiliano Monticone, insieme a sua figlia Simona di 18 anni. Per entrambi non c'è stato scampo.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, pattuglie dei carabinieri di Livorno Ferraris e Crescentino, e un’ambulanza del 118, che non ha potuto neanche prestare i primi soccorsi. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza e del presidio dell’aeromobile. L’incidente potrebbe non aver avuto testimoni: il luogo dell’impatto è in aperta campagna, a pochi chilometri in linea d’aria dai due centri risicoli e dalla strada provinciale che li collega, nel mezzo di un campo di riso alto, quasi pronto per la raccolta.