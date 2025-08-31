Crolla la struttura del palco durante il concerto di Raphael Gualazzi ad Agnone Cilento: attimi di paura tra il pubblico

Momenti di paura ieri sera ad Agnone Cilento, dove il concerto di Raphael Gualazzi è stato improvvisamente interrotto a causa del crollo della struttura in ferro che sosteneva l’impianto luci del palco. L’incidente ha provocato attimi di panico tra gli spettatori presenti, molti dei quali si sono riversati rapidamente verso le uscite nel timore di ulteriori cedimenti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: secondo le prime informazioni, solo alcune persone avrebbero riportato lievi contusioni dovute alla confusione generata dalla fuga. Sul posto sono subito intervenute le autorità competenti, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a impedire l’accesso alla zona interessata. Il concerto è stato naturalmente sospeso. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento della struttura: si ipotizzano problemi legati alla stabilità del palco o a un guasto tecnico. Saranno gli accertamenti delle autorità a stabilire le cause esatte dell’incidente.