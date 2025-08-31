Da Papa Leone nuovo appello per l'Ucraina: "Armi devono tacere". E sui migranti: "Basta stragi"

«La voce della armi deve tacere mentre si deve alzare la voce della fraternità e della giustizia». Lo dice papa Leone all’Angelus rilanciando un "pressante» appello per la pace in Ucraina. "Purtroppo - ha esordito - la guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione e anche in questi giorni ha colpito diverse città compresa la capitale Kiev. Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino e invito tutti a non cedere all’indifferenza ma a farsi prossimi con la preghiera e gesti concreti». «Invito tutti a non cedere all’indifferenza ma a farsi prossimi con la preghiera e con gesti concreti di carità. Ribadisco con forza il mio pressante appello per un cessate il fuoco immediato e per un serio impegno nel dialogo». Lo dice il Papa nel suo appello per la pace in Ucraina all’Angelus. «E' tempo - sottolinea Prevost - che i responsabili rinuncino alla logica delle armi e imbocchino la via del negoziato e della pace con il sostegno della comunità internazionale».