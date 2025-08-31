Da Papa Leone nuovo appello per l'Ucraina: "Armi devono tacere". E sui migranti: "Basta stragi"

«La voce della armi deve tacere mentre si deve alzare la voce della fraternità e della giustizia». Lo dice papa Leone all’Angelus rilanciando un "pressante» appello per la pace in Ucraina. "Purtroppo - ha esordito - la guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione e anche in questi giorni ha colpito diverse città compresa la capitale Kiev. Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino e invito tutti a non cedere all’indifferenza ma a farsi prossimi con la preghiera e gesti concreti». «Invito tutti a non cedere all’indifferenza ma a farsi prossimi con la preghiera e con gesti concreti di carità. Ribadisco con forza il mio pressante appello per un cessate il fuoco immediato e per un serio impegno nel dialogo». Lo dice il Papa nel suo appello per la pace in Ucraina all’Angelus. «E' tempo - sottolinea Prevost - che i responsabili rinuncino alla logica delle armi e imbocchino la via del negoziato e della pace con il sostegno della comunità internazionale».
«I nostri cuori sono feriti anche per le più di 50 persone morte e circa 100 ancora disperse nel naufragio di un’imbarcazione carica di migranti che tentavano il viaggio verso le isole Canarie, rovesciatasi presso la costa atlantica della Mauritania. Questa tragedia mortale si ripete ogni giorno ovunque nel mondo. Preghiamo perchè il Signore ci insegni come singoli e come società a mettere in pratica pienamente la sua parola». Lo dice all’Angelus papa Leone che cita espressamente l’insegnamento del Vangelo: " Ero straniero e mi viene avete accolto».
