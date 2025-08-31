Incidente nel Modenese, bimbo di due anni si ustiona con acqua bollente: è gravissimo

Drammatico incidente domestico questa mattina nel Modenese: un bambino di due anni è in condizioni gravissime dopo essere rimasto ustionato da acqua bollente. È accaduto intorno alle 10.30 a Cibeno di Carpi. Per cause ancora in corso di accertamento il piccolo si è versato addosso acqua bollente, riportando ustioni in più parti del corpo.

Sul posto è intervenuto il 118 e, vista la criticità delle condizioni del bimbo, è atterrato sul posto anche l’elisoccorso da Bologna. Il piccolo è stato poi trasferito in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Parma. È ricoverato in terapia intensiva nel reparto di pediatria.