Musumeci: "Pm come killer e stampa spregiudicata". La furia dell'Anm: "Parole gravi e delegittimanti"

Si accende lo scontro istituzionale tra politica e magistratura dopo le dichiarazioni del ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, intervenuto alla giornata conclusiva dell’Etna Forum a Ragalna, in provincia di Catania.
“La magistratura è politicizzata, è sotto gli occhi di tutti. E gran parte dei magistrati che ha fatto carriera in Italia proviene dalle file della sinistra, alcuni erano anche dirigenti delle organizzazioni giovanili. Il magistrato ha il compito di fare il ‘killer’, la stampa ha il compito di darne notizia”, ha affermato il ministro, suscitando immediate reazioni.
Musumeci ha poi ampliato il suo attacco: “Ci sono decine di casi di uomini e donne della politica incriminati e sbattuti in prima pagina come mostri, accusati di chissà quante infamie, e dopo anni prosciolti o assolti perché il fatto non sussiste, ma intanto la carriera politica è stata distrutta per sempre. In questa filiera una componente essenziale è stata, nel passato, una certa stampa, non tutta. E ancora oggi, quando si pubblicano atti riservati da parte della magistratura, mi chiedo chi trasmette dal palazzo di giustizia alla redazione del giornale quel documento privato? E poi l’uso spregiudicato che ne fa la stampa non ha bisogno di commenti. Spero che magistratura e politica ritrovino equilibrio”.
Durissima la replica dell’Associazione nazionale magistrati. In una nota, la Giunta esecutiva centrale ha stigmatizzato le parole del ministro: “Le parole del ministro Musumeci sono gravi e offensive. Definire i magistrati ‘killer’ non è solo un insulto gratuito, ma un tentativo di delegittimare chi ogni giorno applica la legge nell’interesse dei cittadini. Chi ricopre incarichi di governo dovrebbe misurare le parole, invece di alimentare sospetti e propaganda contro chi ha il solo compito – costituzionale – di rendere giustizia. I killer sono quelli che la magistratura italiana, in collaborazione con le forze dell’ordine, assicura alla giustizia rendendo l’Italia il Paese con il tasso di omicidi più basso dell’Unione europea. La magistratura non è né braccio armato né strumento politico: chi la descrive così dimostra di non avere rispetto né per le istituzioni né per la verità”. Le affermazioni del ministro Musumeci e la dura presa di posizione dell’ANM riaccendono il dibattito in un momento delicatissimo per la politica siciliana.
