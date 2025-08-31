Musumeci: "Pm come killer e stampa spregiudicata". La furia dell'Anm: "Parole gravi e delegittimanti"

Si accende lo scontro istituzionale tra politica e magistratura dopo le dichiarazioni del ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, intervenuto alla giornata conclusiva dell’Etna Forum a Ragalna, in provincia di Catania.

“La magistratura è politicizzata, è sotto gli occhi di tutti. E gran parte dei magistrati che ha fatto carriera in Italia proviene dalle file della sinistra, alcuni erano anche dirigenti delle organizzazioni giovanili. Il magistrato ha il compito di fare il ‘killer’, la stampa ha il compito di darne notizia”, ha affermato il ministro, suscitando immediate reazioni.

Musumeci ha poi ampliato il suo attacco: “Ci sono decine di casi di uomini e donne della politica incriminati e sbattuti in prima pagina come mostri, accusati di chissà quante infamie, e dopo anni prosciolti o assolti perché il fatto non sussiste, ma intanto la carriera politica è stata distrutta per sempre. In questa filiera una componente essenziale è stata, nel passato, una certa stampa, non tutta. E ancora oggi, quando si pubblicano atti riservati da parte della magistratura, mi chiedo chi trasmette dal palazzo di giustizia alla redazione del giornale quel documento privato? E poi l’uso spregiudicato che ne fa la stampa non ha bisogno di commenti. Spero che magistratura e politica ritrovino equilibrio”.