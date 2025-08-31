Sette persone e il cane su una carrozza trainata da un cavallo, a Palermo è "caccia" al vetturino

Dopo il sequestro della carrozza trainata da un cavallo, in circolazione nelle ore più calde, a Palermo è 'caccia' a un altro vetturino che, in violazione delle regole, aveva preso a bordo sette persone più un cane. E’ accaduto ancora una volta nel centro della città e un’associazione animalista, "Un’anima mille zampe", ha allegato al proprio esposto alcune foto, adesso al vaglio del nucleo Benessere animale della polizia municipale.

Ad attivarlo è stato l’assessore comunale che ha questa delega, Fabrizio Ferrandelli: «Si tratta di una violazione palese dell’ordinanza comunale che impone il limite di cinque passeggeri di peso medio - dice l’esponente della giunta Lagalla - il carico non può essere superiore al doppio del peso del cavallo, carrozza inclusa"». L’assessore ha inoltre chiesto l’acquisizione delle immagini eventualmente registrate dalla control room dei vigili urbani per ricostruire percorso e durata del tragitto, così da valutare ulteriori contestazioni, incluso il maltrattamento dell’animale.

«Nonostante il dialogo costante con la categoria e i corsi di formazione sul benessere animale organizzati dall’Asp - conclude l’assessore - assistiamo a comportamenti che violano quanto stabilito. Questo mina l’affidabilità del settore».