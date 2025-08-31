Siti sessisti, l'indagine della Commissione sarà chiusa entro il 2025: presto sarà sentito il gestore

L’apertura di un fascicolo, l'iscrizione degli indagati e l’eventuale interrogatorio del gestore del sito, ormai chiuso, Phica.eu. La prossima settimana i pm di piazzale Clodio analizzeranno l’informativa della Polizia postale sui casi di foto rubate che ritraggono donne finite su forum e chat e oggetto di commenti volgari e offensivi. Il gestore del sito sessista sarebbe italiano e nonostante il server sia estero non ostacolerebbe l’azione penale nei suoi confronti.

"Concludere l’inchiesta della Commissione Parlamentare sul Femminicidio sui siti sessisti "entro la fine dell’anno per valutare come attualmente avviene il monitoraggio e capire se ci sono provvedimenti già in essere che possono aiutare". Sono gli obiettivi della presidente della Commissione, Martina Semenzato, la quale ha sottolineato anche la necessità «di attualizzare le norme» per evitare che foto di donne finiscano su forum e siti sessisti.

«Deve essere un lavoro contestuale se vogliamo velocizzare la tempistica dell’inchiesta» ha spiegato Semenzato. «La mia intenzione - ha puntualizzato - è quella di sentire prima di tutto la Polizia Postale. Sono un pò di anni che c'è questa degenerazione e non è certo avvenuta oggi. Dalla Polizia Postale dobbiamo capire come avviene il monitoraggio. Siamo davanti all’uso improprio degli strumenti tecnologici dobbiamo fare una riflessione sulle maglie troppo larghe della policy di controllo sui social, dove sono evidenti gli ammiccamenti a pornografia e prostituzione, non sono celati».