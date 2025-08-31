"Stop al genocidio a Gaza": il corteo Pro-Pal assedia la Mostra del Cinema di Venezia. Pupi Avati: "Boicottare il cinema non porta pace"

Un corteo pacifico con pochi attimi di tensione ha percorso Venezia per chiedere la fine del genocidio a Gaza ed esortare la Mostra del Cinema a prendere posizione contro l’offensiva israeliana. In 12 mila secondo gli organizzatori, 5mila per la Questura, sono partiti dal Lido e hanno sfilato verso i luoghi simbolo della kermesse agitando bandiere della Palestina dietro allo striscione «Stop genocide - Palestina libera dal fiume fino al mare». C'è stato anche un tentativo di raggiungere il Palazzo del Cinema, respinto dagli agenti.

In generale, comunque, i 150 poliziotti schierati hanno vigilato senza difficoltà sul corteo, compreso il piccolo fuoriprogramma a fine corteo quando una ventina di manifestanti dal lungomare sono entrati in spiaggia per mettere in mare alcune barchette di carta dedicate alla Global Sumud Flotilla. C'è stato anche il preludio di un 'corteo acqueo' di 800 attivisti a bordo di una motonave.

La manifestazione 'Stop al genocidio-Corteo per la Palestina', promossa da un comitato formato da 200 associazioni tra cui l’Anpi e dai centri sociali del Nord Est, è partita e si è conclusa sul piazzale Santa Maria Elisabetta, portando

"questa immane tragedia nel cuore della Mostra del Cinema», come hanno sottolineato gli organizzatori. «Una marea di persone vuole la Palestina libera e fermare la guerra di Israele», hanno detto.

Si sono affacciati anche alcuni degli artisti che avevano firmato la lettera aperta del comitato Venice4Palestine per chiedere alla Mostra del Cinema di «aprire gli occhi» su quanto sta accadendo nella Striscia, tra cui la conduttrice della serata di apertura e di chiusura, l’attrice Emanuela Fanelli, l’attore Michele Riondino, il fumettista Zerocalcare, Benedetta Porcaroli, Roberto Zibetti, Donatella Finocchiaro, Ottavia Piccola e le registe Carolina Cavalli e Laura Poitras.