Tentano di rubare il telefono a una giornalista Mediaset in un quartiere di Roma, 2 arresti

Due uomini, un marocchino di 23 e un tunisino di 24 anni, sono stati arrestati dopo aver tentato di rapinare del cellulare una giornalista che, insieme ai colleghi della troupe di Mediaset, si trovava, venerdì scorso, al Quarticciolo, alla periferia di Roma, per un servizio. Sul posto è intervenuta la polizia.

Secondo quanto ricostruito, la cronista si trovava insieme ai colleghi in auto, in via Ostuni, dopo un servizio al Parco di Tor Tre Teste dove aveva fatto anche dei filmati con il cellulare. La vettura è stata seguita da un’auto e costretta a fermarsi; dalla macchina inseguitrice sono poi scesi quattro giovani: due hanno distratto i colleghi della donna, gli altri hanno cercato di strappare il cellulare dalle mani della giornalista. Non essendoci riusciti, sono poi fuggiti via.

Sul posto sono arrivati i falchi e le volanti della polizia che sono riusciti a rintracciare due dei presunti responsabili che sono stati arrestati. Proseguono le indagini per risalire ai complici.