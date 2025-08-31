Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ultraleggero caduto nel Vercellese: la procura apre un fascicolo sulla morte di Massimiliano e Simona Monticone

Ultraleggero caduto nel Vercellese: la procura apre un fascicolo sulla morte di Massimiliano e Simona Monticone

Scopo dell’inchiesta, appurare le cause dello schianto e tentare di capire se si sia trattato di un guasto all’aeromobile, un’avaria al motore o un errore umano

di

La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo sull'incidente aereo accaduto ieri mattina nelle campagne tra Lamporo e Livorno Ferraris. A bordo dell’ultraleggero precipitato al suolo finendo in un campo di riso, c'erano Massimiliano Monticone, di 49 anni, e la figlia Simona, di 18, entrambi morti sul colpo. Scopo dell’inchiesta, appurare le cause dello schianto e tentare di capire se si sia trattato di un guasto all’aeromobile, un’avaria al motore o un errore umano. I magistrati cercheranno di stabilire anche chi, in quel momento, aveva i comandi dell’aereo. Monticone era un ex pilota dell’Aeronautica Militare, e lavorava nel centro radar Enav all’aeroporto di Linate. Sui due corpi, portati alle camere mortuarie dell’ospedale S.Andrea di Vercelli, saranno effettuate le autopsie.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province