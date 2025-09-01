Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento del mese di settembre 2025

Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento di settembre 2025.
L’Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale e lavorativo.
Date di pagamento per settembre 2025
Il pagamento sarà effettuato entro il 15 settembre per i nuovi beneficiari e entro il 27 settembre per chi già percepiva l’ADI nel mese precedente.
Le date possono subire variazioni in base all’esito delle istruttorie e alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).
Date disponibilità importi sulle carte Adi nel 2025
Gli importi relativi ai rinnovi e agli arretrati saranno disponibili sulle Carte di Inclusione secondo il seguente calendario:
- 27 settembre 2025 (sabato)
- 27 ottobre 2025 (lunedì)
- 27 novembre 2025 (giovedì)
- 20 dicembre 2025 (sabato)
Date future di pagamento dell’Adi nel 2025
Ecco il calendario per i pagamenti ordinari nei mesi successivi:
- 15 settembre 2025 (lunedì)
- 15 ottobre 2025 (mercoledì)
- 15 novembre 2025 (sabato)
- 15 dicembre 2025 (lunedì)
Cos'è l’Assegno di Inclusione (ADI)?
L’ADI è un sostegno economico destinato a nuclei familiari con ISEE basso, vincolato all’adesione a percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
Componenti dell’ADI
L’assegno si suddivide in due quote principali:
- Quota A: integrazione al reddito familiare fino a una soglia determinata.
- Quota B: sostegno economico per famiglie residenti in abitazioni in locazione con contratto registrato.
Durata
- Il beneficio è erogato per un massimo di 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi con una pausa di un mese tra i rinnovi.
Requisiti per accedere all’ADI
Cittadinanza e eesidenza
Per ottenere l’ADI, il richiedente deve:
- Essere cittadino italiano o dell’UE con permesso di soggiorno;
- Risiedere in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni continuativi.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve rispettare:
- ISEE massimo: 10.140 euro;
- Reddito familiare: inferiore a 6.500 euro annui, moltiplicato per la scala di equivalenza ADI;
- Patrimonio immobiliare: sotto i 150.000 euro, esclusa la prima casa;
- Patrimonio mobiliare:
- 6.000 euro per un singolo componente;
- 8.000 euro per due componenti;
- 10.000 euro per tre o più componenti (con incrementi per figli e persone con disabilità).
Come FARE DOMANda per l’ADI
La domanda può essere presentata:
- Online, tramite il sito ufficiale INPS;
- Presso CAF o patronati.
Dopo l’approvazione della domanda, il richiedente deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), autorizzando la condivisione dei dati con i servizi sociali e lavorativi per l’attivazione dei percorsi personalizzati.
