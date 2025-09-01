"Aveva una relazione con una dipendente". Licenziato l'ad di Nestlè

Nestlè ha licenziato, con effetto immediato, l’amministratore delegato, Laurent Freixe, a causa di una «relazione sentimentale non dichiarata con una sua diretta subordinata». Lo riporta una nota della multinazionale svizzera. «Si è trattato di una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlè sono le solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per gli anni di servizio», ha detto il presidente, Paul Bulcke.

Al suo posto arriva il Cda di Nestlè ha nominato Philipp Navratil, Ceo di Nespressveo. «Le dimissioni di Laurent Freixe fanno seguito a un’indagine su una relazione sentimentale non resa pubblica con una sua diretta subordinata, che ha violato il codice di condotta aziendale di Nestlè», precisa la nota del gruppo dopo l’indagine-lampo richiesta dal board e supervisionata dal presidente Paul Bulcke e dal lead independent director Pablo Isla, con il supporto di un consulente esterno.