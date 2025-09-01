Fiammata nel cortile della caserma dei Carabinieri ad Acireale, due operai gravemente feriti

Due operai sono rimasti vittima di un incidente sul lavoro nel Catanese. Ad Acireale, un lavoratore di 57 e uno 60 anni, dipendenti di una ditta specializzata, sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania per la gravità delle ustioni che hanno riportato durante un intervento di rimozione di una pompa di benzina dismessa.

Il fatto è accaduto questa mattina nel cortile di una caserma dei carabinieri dove era stata pianificato l’intervento. I due operai sono stati investiti da una fiammata che si è sviluppata per cause non ancora chiare. Indagini in corso.