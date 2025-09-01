Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Lavoro, a luglio il tasso di disoccupazione è calato al 6%

20080520 - INDUSTRIA: ISTAT, ORDINATIVI MARZO -3,7%, PEGGIORE DA 2004 .Un'operaio metalmeccanico al lavoro in un'immagine d'archivio. - Gli ordini dell'industria italiana a marzo sono diminuiti del 3,7% rispetto a marzo 2007, per effetto di un calo del 3,4% sul mercato interno e del 4,3% sul mercato estero. Lo comunica l'Istat, precisando che si tratta del peggior dato dal gennaio 2004, quando gli ordinativi erano calati del 6,1%. Il gennaio 2004, precisa l'Istat, e' stato l'ultimo mese in cui i sei dati relativi al fatturato totale, estero e nazionale, e ordinativi totali, estero e nazionale, erano risultati tutti negativi.giORGIO BENVENUTI-ARCHIVIO / ANSA / JI

Il tasso di disoccupazione cala al 6% a luglio (-0,3 punti), quello giovanile al 18,7% (-1,4 punti). Lo rileva l’Istat nei dati provvisori sul mercato del lavoro. La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a +30mila unità) interessa le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni; tra gli uomini, i 15-24enni e i 35-49enni il numero di inattivi è invece in diminuzione. Il tasso di inattività sale al 33,2% (+0,1 punti).
Rispetto a luglio 2024, cala sia il numero di persone in cerca di lavoro (-6,9%, pari a -114mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, pari a -81mila).

