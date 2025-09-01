Muore colpito da un fulmine mentre dà da mangiare al cane a Castelfiorentino: la scarica avrebbe colpito del filo di ferro rimbalzando sulla ciotola

Un uomo di 65 anni è morto sabato scorso a Castelfiorentino (Firenze) dopo essere stato colpito da un fulmine mentre stava dando da mangiare al suo cane all’esterno della sua casa. Da quanto ricostruito - accertamenti sono stati disposti dalla procura dopo il rinvenimento della salma da parte di una vicina - sembra che il fulmine abbia prima colpito un filo di ferro, di quelli usati per stendere la biancheria, poi sarebbe rimbalzato sulla ciotola, sempre di metallo, del cibo del cane, colpendo quindi il 65enne. Sul posto con i sanitari intervenuti i carabinieri.

La procura ha comunque disposto l’autopsia per stabilire con certezza le cause della morte dell’uomo. Giorni fa ad Arezzo un altro uomo, uscito con l’ombrello, per cercare il gatto spaventato dal temporale, ha subito un lieve folgorazione a causa di un fulmine caduto a pochi metri di distanza.